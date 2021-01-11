Встреча Хабиба и Даны Уайта. Состоится ли реванш Нурмагомедова и Макгрегора? LIVE!

Президент UFC заявил, что будет уговаривать Орла вернуться так, как может только он. Срок — неделя. Подробности на «Чемпионате».

24 октября 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи, российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры бойца. Главным человеком, который поставил перед собой цель вернуть Орла на 30-й бой в карьере, стал президент UFC Дана Уайт.

Бой Макгрегора и Порье на UFC 257. Дана Уайт даст победителю титульный шанс! LIVE Все билеты на бой Конора и Дастина распроданы за 18 часов. Подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Многомиллионная армия фанатов ММА мечтает о реванше Нурмагомедова и Конора Макгрегора. «Чемпионат» подробно расскажет о переговорах Хабиба и президента UFC.