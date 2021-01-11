Встреча Хабиба и Даны Уайта. Состоится ли реванш Нурмагомедова и Макгрегора? LIVE!

24 октября 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи, российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры бойца. Главным человеком, который поставил перед собой цель вернуть Орла на 30-й бой в карьере, стал президент UFC Дана Уайт.
Многомиллионная армия фанатов ММА мечтает о реванше Нурмагомедова и Конора Макгрегора. «Чемпионат» подробно расскажет о переговорах Хабиба и президента UFC.
Дана Уайт верит в возможный реванш Хабиба и Конора
Президент UFC Дана Уайт дал понять, что не оставляет надежд организовать повторную встречу чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Неважно, что вы думаете о личности Макгрегора. Конор не просто один из лучших в мире бойцов, он один из лучших в истории. На сегодняшний день он сосредоточен как никогда прежде. Не знаю, останется ли он таким же после боя с Порье. Но если мы будем наблюдать такую версию Макгрегора на протяжении года, то как нам не хотеть организовать его реванш с Хабибом?» — приводит слова Уайта ESPN.
Дана: буду уговаривать Хабиба так сильно, как только могу
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что встретится с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, чтобы уговорить его провести ещё один поединок.
«Встречусь с ним, потому что считаю, что он, конечно же, должен драться снова. Посмотрите, что он сделал с Джастином Гэтжи в октябре. Посмотрите, что он делал с каждым из соперников. Думаю, он должен драться снова. Буду его уговаривать ещё на один бой так сильно, как только могу.
Напомним, 24 октября 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Мне бы хотелось, чтобы он провёл и десять боёв.
Как промоутеру, мне всегда хочется видеть бои лучших в мире. Но в то же время, когда спортсмен говорит, что хочет уйти, думаю, он должен уходить. Случай с Хабибом немного другой. Потеря отца стала для него огромным ударом. Но всё же отец хотел, чтобы он покорил отметку 30-0", — приводит слова Уайта ESPN.
Хабиб объявил о завершении карьеры
24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом над Джастином Гэтжи, в очередной раз защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе. После официальной церемонии он, неожиданно для всех, объявил о том, что завершает профессиональную карьеру. Это привело в шок многомиллионную армию фанатов смешанных единоборств.
Орёл объяснил это тем, что дал такое обещание маме. Напомним, что 3 июля 2020 года после продолжительной болезни скончался отец Орла — Абдулманап Нурмагомедов.
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