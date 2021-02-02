«Я хочу растерзать его». Чимаев показал, как планирует поступить с Эдвардсом в бою. Видео

Открытие 2020 года в UFC Хамзат Чимаев утверждает, что полностью восстановился после перенесённой коронавирусной инфекции. Шведский боец чеченского происхождения установил рекорд UFC, одержав 3 стартовые победы за 66 дней. Предыдущее достижение (105 дней) принадлежало Джонни Уокеру.

В топе Хабиб и его вероятный преемник! Читатели выбрали лучших бойцов UFC в 2020 году Нурмагомедов – лучший, и отпускать его фанаты не желают. На вершине также Чимаев и Шевченко! «Чемпионат» и UFC подвели итоги голосования.

Кроме того, Хамзат умудрился не пропустить ни одного удара за два своих последних боя. А всего разница в этом показателе между ним и тремя его оппонентами поражает – 196:2. Но начав свою карьеру в UFC столь ярко и стремительно, Борз внезапно застопорился. Он напропалую бросал вызовы, не заботясь о том, в каком дивизионе выступает его потенциальный соперник. Парень рвался в бой.

Но с момента его последнего поединка с Мёршертом, которого Чимаев нокаутировал на 17 секунде, прошло 4,5 месяца, а швед так и не появился больше в октагоне. И хоть причины эти были объективные, фанаты заждались его боёв. В последний раз заминка случилась из-за болезни. Хамзат рвался в бой, но поражение лёгких было слишком серьёзным и доктора горой встали между ним и клеткой.

Чимаеву нашли соперника. Несчастного грозят уволить, если не подерётся За отказ от боя Леона Эдвардса уже выбрасывали из топ-15 рейтинга UFC.

И в минувшие выходные Волк заявил, что все вопросы со здоровьем сняты, он полностью здоров и готов к свершениям. В качестве иллюстрации Хамзат за считанные секунды растерзал мешок, с которым бойцы в тренировочном зале отрабатывают борьбу в партере. Чимаев буквально за несколько амплитудных бросков превратил его буквально в труху. Ролик получился впечатляющим.

Ролик можно посмотреть на странице Frontkick.online в «Инстаграм».

Коллеги из шведского издания Frontkick.online побеседовали с Чимаевым, который утверждает, что пребывает в лучшей форме, чем когда-либо.

«Сейчас я готов на 100 процентов. Мои лёгкие полностью восстановились, я в отличной форме. Вы сами видели, как мы работаем над кардио. Я вкалываю каждый день. Раньше я никогда не дрался пять раундов, благодаря тяжёлым тренировкам я буду готов», — уверяет Чимаев.

13 марта 2021 состоится бой Хамзата и Леона Эдвардса, занимающего третье место в рейтинге полусреднего веса. Борз утверждает, что не изучал поединки предстоящего оппонента, лишь посмотрел хайлайты.

«Я хочу буквально растерзать его. И забрать его голову в свою коллекцию. Сейчас в ней их 9, но скоро будет и десятая. А потом я пойду дальше. Я видел, как Усман победил его. Если уж он так разобрался с (Эдвардсом), то я его просто снесу со своего пути. У него нет нокаутирующей мощи или чего-то, что может угрожать мне. Я буду доминировать в этом бою. Я буду доминировать над ними обоими».