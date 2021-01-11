В топе Хабиб и его вероятный преемник! Читатели выбрали лучших бойцов UFC в 2020 году

Подошёл к концу совместный проект UFC и «Чемпионата» – голосование за лучших бойцов лиги по итогам 2020 года. С 24 декабря по 9 января на странице ufc.championat.com читатели выбирали тех, кто, по их мнению, наиболее достоин быть первым. Всего номинаций было семь. В голосовании приняли участие 27 790 болельщиков! Пришло время поблагодарить читателей за проявленную активность, подвести итоги и огласить имена победителей.
Бойцом года ожидаемо стал непобеждённый чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. За него проголосовало 59% участников. С большим отрывом на втором месте расположился ещё один наш боец – чемпион в легчайшем весе Пётр Ян. У него 17% читательских голосов. Исраэль Адесанья, Дейвисон Фигереду и Ян Блахович набрали 15, 7 и 2 процента соответственно. Радует, что участники голосования проявили патриотизм и поддержали россиян.
Звание «Боец года» среди женщин получила также почти «своя» Валентина Шевченко – чемпионка в наилегчайшем весе. С 65% голосов она обошла чемпионку в легчайшем весе и всё ещё одну из своих главных соперниц – Аманду Нуньес. Бразильянка набрала 21% голосов. За остальных девушек голосовали значительно реже. У Вейли Чжан – 8% голосов, а представительницы бразильского джиу-джитсу в UFC – Маккензи Дёрн и Аманда Рибас – набрали по 4 и 3 процента.
С итогами номинации «Нокаут года» уж точно сложно поспорить. За Хоакина Бакли и его «одноногую» вертушку проголосовало 43% читателей. Второе место и 21% голосов у Коди Гарбрандта, который ловко вырубил Рафаэля Ассунсао правым боковым. Не так далеко ушёл от него Конор Макгрегор с нокаутом за 40 секунд в бою против Ковбоя – у него 15% голосов. Совсем рядом с ирландцем оказался Фрэнсис Нганну и его брутальный финиш за 20 секунд в поединке против Жаирзиньо Розенстрайка. Кевин Холланд за уничтожение Жакаре Соузы в полулежачем положении получил от читателей всего 7% голосов.
С апсетом года участники голосования определились более конкретно. Большинство голосов – 64% – отдано Джастину Гэтжи, который уничтожил некогда одного из самых грозных бойцов лёгкого дивизиона – Тони Фергюсона. Следующие за ним в этой номинации Ян Блахович и Дейвисон Фигереду набрали всего по 15 и 12% голосов. Марлону Вера, разнёсшему перспективного Шона О’Мэлли, отдали 7% голосов. Финиш Шаны Добсон в поединке против Марии Агаповой оценило всего 2% читателей.
Гэтжи по итогам голосования тоже можно в какой-то степени считать бойцом года – он стал победителем ещё в одной номинации. Его поединок против Тони Фергюсона читатели признали боем года – у этих ребят 53% голосов. На втором месте с 19% оказалась другая пара легковесов – Дастин Порье и Дэн Хукер. Единственные девушки в номинации – Вейли Чжан и Йоанна Енджейчик – набрали 16% голосов. За Дейвисона Фигереду против Брендона Морено проголосовало 11% участников, а за Висенте Люке против Нико Прайса – всего 1%.
Итоги номинации «Прорыв года» также не стали неожиданностью. Здесь всех уверенно обошёл шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, дебютировавший в UFC в июле 2020 года и всего за 10 дней финишировавший двух оппонентов. Чеченскому бойцу прочат славу Хабиба и называют его главным преемником Орла в UFC. За Чимаева проголосовало 68% участников. Кевин Холланд одержал пять побед в ушедшем году, четыре из которых – досрочно. Однако ему отдали свои голоса лишь 15% читателей. Молдаванин Александр Романов набрал 10% голосов, а грузины Гига Чикадзе и Мераб Двалишвили – по 4 и 3 процента соответственно.
Последняя номинация – «Сабмишен года» – тоже оказалась захвачена кавказским бойцом. Хабиб Нурмагомедов выиграл и здесь: за его «треугольник» в поединке против Джастина Гэтжи проголосовало 59% участников. У представителя Казахстана Шавката Рахмонова и его «гильотины» – 14% голосов. По 9% набрали Александр Романов за удушение предплечьем и Ариана Липски — за рычаг колена. За армбар Лианы Джоджуа проголосовало 8% читателей.
- 11 января 2021
-
13:01
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
09:00
-
04:36
-
00:57
-
00:46
-
00:39
- 10 января 2021
-
23:35
-
22:34
-
22:18
-
21:31
-
20:31
-
19:26
-
18:26
-
17:51
-
16:55
-
15:01
-
13:54
-
12:55
-
12:03
-
10:50
-
09:54
-
00:56
- 9 января 2021
-
23:01
-
21:59
-
20:43
-
20:40
-
18:37
-
17:35
-
16:22
-
15:21
-
14:32
-
13:40