Нурмагомедов – лучший, и отпускать его фанаты не желают. На вершине также Чимаев и Шевченко! «Чемпионат» и UFC подвели итоги голосования.

В топе Хабиб и его вероятный преемник! Читатели выбрали лучших бойцов UFC в 2020 году

Подошёл к концу совместный проект UFC и «Чемпионата» – голосование за лучших бойцов лиги по итогам 2020 года. С 24 декабря по 9 января на странице ufc.championat.com читатели выбирали тех, кто, по их мнению, наиболее достоин быть первым. Всего номинаций было семь. В голосовании приняли участие 27 790 болельщиков! Пришло время поблагодарить читателей за проявленную активность, подвести итоги и огласить имена победителей.

Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов года в UFC на «Чемпионате»! «Чемпионат» и UFC совместно запустили голосование в семи номинациях по выбору лучших бойцов 2020 года.

Бойцом года ожидаемо стал непобеждённый чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. За него проголосовало 59% участников. С большим отрывом на втором месте расположился ещё один наш боец – чемпион в легчайшем весе Пётр Ян. У него 17% читательских голосов. Исраэль Адесанья, Дейвисон Фигереду и Ян Блахович набрали 15, 7 и 2 процента соответственно. Радует, что участники голосования проявили патриотизм и поддержали россиян.

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Звание «Боец года» среди женщин получила также почти «своя» Валентина Шевченко – чемпионка в наилегчайшем весе. С 65% голосов она обошла чемпионку в легчайшем весе и всё ещё одну из своих главных соперниц – Аманду Нуньес. Бразильянка набрала 21% голосов. За остальных девушек голосовали значительно реже. У Вейли Чжан – 8% голосов, а представительницы бразильского джиу-джитсу в UFC – Маккензи Дёрн и Аманда Рибас – набрали по 4 и 3 процента.

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С итогами номинации «Нокаут года» уж точно сложно поспорить. За Хоакина Бакли и его «одноногую» вертушку проголосовало 43% читателей. Второе место и 21% голосов у Коди Гарбрандта, который ловко вырубил Рафаэля Ассунсао правым боковым. Не так далеко ушёл от него Конор Макгрегор с нокаутом за 40 секунд в бою против Ковбоя – у него 15% голосов. Совсем рядом с ирландцем оказался Фрэнсис Нганну и его брутальный финиш за 20 секунд в поединке против Жаирзиньо Розенстрайка. Кевин Холланд за уничтожение Жакаре Соузы в полулежачем положении получил от читателей всего 7% голосов.

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С апсетом года участники голосования определились более конкретно. Большинство голосов – 64% – отдано Джастину Гэтжи, который уничтожил некогда одного из самых грозных бойцов лёгкого дивизиона – Тони Фергюсона. Следующие за ним в этой номинации Ян Блахович и Дейвисон Фигереду набрали всего по 15 и 12% голосов. Марлону Вера, разнёсшему перспективного Шона О’Мэлли, отдали 7% голосов. Финиш Шаны Добсон в поединке против Марии Агаповой оценило всего 2% читателей.

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Гэтжи по итогам голосования тоже можно в какой-то степени считать бойцом года – он стал победителем ещё в одной номинации. Его поединок против Тони Фергюсона читатели признали боем года – у этих ребят 53% голосов. На втором месте с 19% оказалась другая пара легковесов – Дастин Порье и Дэн Хукер. Единственные девушки в номинации – Вейли Чжан и Йоанна Енджейчик – набрали 16% голосов. За Дейвисона Фигереду против Брендона Морено проголосовало 11% участников, а за Висенте Люке против Нико Прайса – всего 1%.

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Итоги номинации «Прорыв года» также не стали неожиданностью. Здесь всех уверенно обошёл шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, дебютировавший в UFC в июле 2020 года и всего за 10 дней финишировавший двух оппонентов. Чеченскому бойцу прочат славу Хабиба и называют его главным преемником Орла в UFC. За Чимаева проголосовало 68% участников. Кевин Холланд одержал пять побед в ушедшем году, четыре из которых – досрочно. Однако ему отдали свои голоса лишь 15% читателей. Молдаванин Александр Романов набрал 10% голосов, а грузины Гига Чикадзе и Мераб Двалишвили – по 4 и 3 процента соответственно.

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Последняя номинация – «Сабмишен года» – тоже оказалась захвачена кавказским бойцом. Хабиб Нурмагомедов выиграл и здесь: за его «треугольник» в поединке против Джастина Гэтжи проголосовало 59% участников. У представителя Казахстана Шавката Рахмонова и его «гильотины» – 14% голосов. По 9% набрали Александр Романов за удушение предплечьем и Ариана Липски — за рычаг колена. За армбар Лианы Джоджуа проголосовало 8% читателей.