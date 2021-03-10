«Россия, вперёд! Скоро пояс будет наш». Аскаров пообещал стране ещё один титул UFC

Ранним утром 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 259. Российские болельщики прежде всего обсуждали дисквалификацию Петра Яна и совершенно нелепую потерю им чемпионского титула, а также возвращение в октагон после полутора лет простоя Ислама Махачева, который красиво победил Дрю Добера.

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На фоне всего этого мало кто придавал значение выступлению бойца наилегчайшего веса Аскара Аскарова. На то было несколько причин. Во-первых, сам по себе его дивизион самый непопулярный в лиге, во-вторых встреча прошла в предварительном карде. Ну и наконец, зачастую на победу по очкам, пусть и очень уверенную, обращают внимание не так сильно, как на досрочные успехи.

Но игнорировать победу Аскарова было бы большой ошибкой хотя бы потому, что в соперники ему в этот раз достался не кто-то, а бывший четырёхкратный претендент на титул, заслуженный ветеран промоушена Джозеф Бенавидес, который к моменту схватки занимал второе место в рейтинге. Да, всем было очевидно, что после двух поражений от Фигейредо Бенавидес совершенно точно находится на финишной прямой своего спортивного пути, но, как бы то ни было, Джозеф по-прежнему топ-боец дивизиона.

Что касается Аскарова, то он к моменту встречи с экс-претендентом на титул провёл в UFC всего четыре поединка. Первый из них он завершил вничью с Брендоном Морено, а затем выдал серию побед из трёх схваток, благодаря чему поднялся на третье место в дивизионе.

Всем было ясно, что второй и третий номер рейтинга определят следующего претендента на титул (так как чемпион лиги Фигейредо и первый номер рейтинга Морено уже знают дату своего боя). Бенавидес упустил, наверное, уже последний шанс в карьере побороться за пояс. Аскаров разбивал его на протяжении трёх раундов, причём действовал очень разнообразно. Россиянин использовал и любимую борьбу, и демонстрировал ручную скорость, а также отлично пробивал ногами. По большому счёту шансов у Бенавидеса практически не было.

Сам Аскаров после поединка был более чем скромен. На пресс-конференции, на которую он пришёл вместе с менеджером Ризваном Магомедовым, Аскар был немногословен, но при этом даже повеселил американскую прессу, заявив, что за пояс готов подраться даже с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Даниэлем Кормье. А если без шуток, то боец отметил, что не против помериться силами с экс-чемпионами лиги Коди Гарбрандтом и Генри Сехудо, если первый решит спуститься на дивизион ниже, а второй – возобновит карьеру.

В целом, основная часть разговоров Аскара после победы была сосредоточена на титульных шансах. В частности, спортсмен пообещал уже в скором времени привезти пояс на Родину и дал понять, что ассоциирует себя не только с отдельно взятым регионом, но и со всей страной.

«Огромное спасибо всем. Россия, вперёд! Скоро пояс будет наш», — сказал Аскаров.

Уже во вторник, 9 марта, в UFC обновили рейтинги организации. Победа Аскара, конечно, не осталась незамеченной. Россиянин обошёл Джозефа Бенавидеса и теперь занимает второе место в топ-15 наилегчайшего дивизиона. Опережают его лишь чемпион Дейвисон Фигейредо и первый номер промоушена в этом весе Брендон Морено.

В июне 2021 года эти двое проведут реванш. Победитель схватки, с вероятностью почти 100%, получит в соперники Аскарова. Кто бы это ни был, у Аскара будут неплохие шансы на чемпионство. С Морено он дрался уже в дебютном бою в UFC и был не так далёк от победы, сведя схватку, как говорилось выше, к ничьей. Что касается Фигейредо, то думается, что выходец из Дагестана сможет навязать конкуренцию обладателю чёрного пояса по джиу-джитсу. Российские бойцы уже не раз доказывали превосходство отечественной школы единоборств над бразильской.

В тот же день, 9 марта, Аскар обратился и к президенту лиги Дане Уайту, попросив у того титульную схватку.

«Я считаю, что готов к поединку за титул. Дана, я дрался со всеми топовыми парнями, и я их всех победил. Я готов забрать пояс. Мне неважно, кто будет владеть им, готов забрать его себе», — написал боец в «Инстаграме».

Возможное чемпионство Аскарова станет историческим для всех. Кроме того, что он может стать первым россиянином чемпионом в наилегчайшем весе, он также станет первым чемпионом UFC с серьёзными нарушениями слуха. Эта история повысит престиж промоушена, который таким образом продемонстрирует, что лига даёт равные условия для всех, а это уже отличный ход и с маркетинговой точки зрения. Что же, похоже звёзды складываются в пользу Аскарова. Пожелаем ему удачи в 2021 году.