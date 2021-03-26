Сумоист вырубил соперника за 6 секунд. Рекорд отметил массовой потасовкой в ринге. Видео

Это не первая шалость скандального Цуёши Сударио. Из сумо его выставили как раз за драки.

Накануне в Японии состоялся очередной ивент весьма примечательной лиги Rizin. Чем она примечательна? Пожалуй, это один из немногих промоушенов, где всё ещё можно увидеть отголоски старой школы. Лютые разборки до и после поединков, фриковые бои и симпатия к безбашенным бойцам. Один из таких отличился в японской Нагое на турнире Rizin FF 27.

Скандально известный сумоист Цуёши Сударио оказался в ММА после того, как вылетел из одного из самых элитарных видов спорта. Никак талантливый парень не мог удержать в узде свои гормоны, обуздать свой неконтролируемый гнев. Главной его фишкой стало неуважение к соперникам и партнёрам. Из сумо его выставили после того, как он отлупил более молодого товарища по залу (из одной команды в другую в Японии сумоист перейти при таких раскладах не сможет).

Права на видео принадлежат Rizin. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале RIZIN FIGHTING FEDERATION.

Парень разумно посчитал, что в ММА у него будет больше возможностей развернуться. В первых двух поединках он в одну калитку разобрал своих соперников. В третьем и вовсе разнёс в пух и прах. Первый удар в голову Казуши Ямамото прилетел уже на второй секунде. 42-летний ветеран улетел на настил ринга, а здоровенный детина бросился его добивать. Одного удара было достаточно, чтобы вмешался судья.

Но, в отличие от российского рефери Максима Протасова, который может разбрасывать в разные стороны даже огромных тяжеловесов, его японский коллега оказался куда менее расторопным и мастеровитым. Несмотря на все его усилия, Цуёши продолжал молотить своими кулачищами по сопернику. Оттаскивали здоровяка втроём. При этом, совершенно не понятно, с какой радости 23-летний боец набросился на соперника. До боя он с показным уважением пожал ему руки.

Эффектный нокаут. Бойцы одновременно пробили в челюсть, крепче оказался россиянин. Видео Пшуков бросился на добивание, но бразильца не менее эффектно спас судья Протасов. Его остановки — самые яркие в АСА.

Для Ямамото это был первый бой по правилам ММА. Думается, Сударио отбил у него всякое желание ещё раз соваться в Rizin. Но на этом шоу не закончилось. Секундант Казуши набросился на Цуёши, но был незамедлительно отправлен в противоположный угол тренером бывшего сумоиста. После этого завязалась массовая потасовка, в которой разобрать что-то было непросто. Но камеры всё ещё держали в фокусе Сударио, который продолжал искать глазами – по кому бы ещё приложиться. Вот неугомонный.

В итоге всё это мероприятие стало походить на групповые дебаты на тему урбанизации, проводимые между местными и городскими за сельским клубом во время дискотеки. Что же получилось в сухом остатке? Сударио оформил самый быстрый нокаут в истории Rizin – 6 секунд. Правда, формально во время остановки боя на секундомере светилась цифра 8… В статистике авторитетного портала Sherdog такой результат и остался. Но у японцев своё мнение на сей счёт.

Но, чтобы свежеиспечённому рекордсмену жизнь совсем уж не казалась малиной, его оштрафовали на 25 процентов от месячной зарплаты. Будет ли это ему наукой, не знаем. Но следующий бой этого крепыша мы непременно посмотрим. И вам рекомендуем.