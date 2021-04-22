В UFC были времена, когда рефери приходилось очень обстоятельно доказывать, что соперник давно уже в нокауте.

Убойной вертушки и колена Прайм-тайма судье было мало. Мусаси пережил ещё и град ударов

В ночь на 25 апреля по московскому времени состоится один из самых представительных турниров весны. В карде значатся сразу три титульных поединка. Камару Усман будет отстаивать чемпионский пояс в бою против Хорхе Масвидаля, Валентина Шевченко будет оберегать свой трофей от посягательств Джессики Андраде, а Чжан Вейли выйдет на защиту титула в поединке с Роуз Намаюнас.

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Но не только этими титульными противостояниями интересен турнир. В карде предостаточно ярких бойцов и противостояний. Одним из них безусловно является поединок, в котором Крис Вайдеман будет сражаться с Юрайей Холлом. И в этом противостоянии будет на что посмотреть. Ямайский боец с американским паспортом – один из самых зрелищных в лиге. На счету Холла 16 побед, 12 из которых были добыты нокаутами.

В UFC с переменным успехом Юрайа выступает уже 8 лет. И 8 из 10 его последних боёв заканчивались досрочно. И тут не имеет значения, сам ли он нокаутировал соперников или же был отправлен в нокаут умелыми оппонентами.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

Один из самых запоминающихся нокаутов в карьере Холла случился в поединке с Гегардом Мусаси, который состоялся 26 сентября 2015 года. Развязка случилась в самом дебюте второго раунда. Гегард решил не откладывать дело в долгий ящик и бросился в атаку. Холл, как показали дальнейшие события, был готов к такому развитию событий и встретил оппонента одним из своих фирменных приёмов – вертушкой.

Мусаси был, очевидно, потрясён, но попытался спастись проходом в ноги. И это стало самой большой его ошибкой. Юрайа был готов и к этому, моментально встретив оппонента коленом. Выглядело всё это настолько пугающе, что дальнейшее поведение судьи боя выглядело максимально странным. Грег Клейнианс справился с первым порывом остановить бой и позволил Холлу беспрепятственно избивать соперника, который пытался спастись, прижавшись к ноге оппонента.

Сложно сказать, сколько совершенно ненужных ударов перенёс Мусаси, поскольку уже после первого удара можно было прекращать поединок. Гегард, конечно, проявил невероятное терпение и сражался до последнего. Когда рефери надумал-таки остановить поединок, нидерландский боец выглядел потерянным. В настоящее время подобное, конечно, уже невозможно, требования к действиям арбитров изменились. И очень хорошо, что Гегард восстановился после боя.

Кстати, спустя год с небольшим Мусаси получил шанс на реванш. К тому моменту он катком прошёлся по троим соперникам и успешно вернул долги своему обидчику.