Друг Роналду трижды отправлял соперника в нокдаун. В итоге проиграл эффектным нокаутом

4 сентября в городе Роттердам прошёл турнир по кикбоксингу Glory 78, который возглавил бой между легендой кикбоксинга Бадром Хари и Аркадиушем Вжосеком. На стороне марокканца богатый опыт выступлений, превышающий сотню поединков. Хари имеет на своём счету 106 побед, 16 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Несмотря на такой богатый багаж, карьера именитого бойца близится к своему закату. Он ни разу не побеждал за последние шесть лет. За этот период времени Хари проиграл три схватки (две из них из-за травм) и один поединок признан несостоявшимся. Хотя изначально Бадр выиграл его решением судей. Но затем оба бойца сдали положительный тест на допинг.



Так за последние годы марокканец пролетел мимо чемпионского титула в Glory и боя за пояс, уступив в элиминаторе. Потому Хари было крайне важно реабилитироваться в схватке с Аркадиушем Вжосеком. Сам Вжосек малоизвестный боец с очень скромной статистикой из 13 побед и 5 поражений. Идеальный кандидат для такого мастодонта кикбоксинга, как Бадр Хари.

Права на видео принадлежат Glory Kickbоxing. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Glory Kickbоxing.

Но тут стоит сделать небольшое отступление. Несмотря на малое количество боёв, Вжосек шёл с серией из двух побед, одна из которых была одержана как раз на турнире под эгидой Glory. Плюс у него неплохая статистика последних поединков: пять побед в шести встречах. Среди жертв поляка был россиянин Владимир Токтасынов, которого Аркадиуш нокаутировал в первом раунде.

Сам бой начался с подавляющего преимущества именитого марокканца. В первом раунде Бадр не просто владел инициативой, а доминировал, что вылилось в два нокдауна ударами по корпусу. Казалось, бой продлится недолго и закончится долгожданной победой ветерана из Марокко.



Во втором раунде Хари снова отправил Вжосека на настил ринга, на этот раз мидл-киком в печень. Естественно, после трёх нокдаунов марокканец продолжил наседать на своего польского визави, прижав того к канатам. Но тут случилось немыслимое: Вжосек выбросил хай-кик точно в голову Хари, и тот грохнулся на канвас. В отличие от поляка, Бадр не успел прийти в себя и встать на ноги за десять секунд.

ВИДЕО.

Не такой развязки мы с вами ждали. Зато получили одновременно и камбэк, и апсет года. Похоже Хари нужно обратиться за помощью к своему давнему другу Криштиану Роналду, который когда-то часто летал в гости в Марокко из Мадрида. Между прочим, пять лет назад президент мадридского Реала Флорентино Перес запретил CR7 летать в Марокко. Сейчас времена другие, но, кто знает, может быть, стоит обратиться к великому спортсмену за консультацией, иначе будет легче уйти из спорта после такого апсета?