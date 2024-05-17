Александр Усик — Тайсон Фьюри: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Завтра, 18 мая, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдёт большой боксёрский турнир Ring of Fire, в главном поединке которого выступят представитель Украины Александр Усик и Тайсон Фьюри, представляющий Великобританию. Спортсмены определят абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Украинец является обладателем титулов WBA, WBO и IBF, а британец владеет чемпионским поясом по версии WBC.

Официальной трансляции турнира Ring of Fire в Российской Федерации не планируется. Спортивное шоу вместе с боем Усика и Фьюри в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе ESPN+. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой осветит все интересные события спортивного мероприятия.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. В активе Фьюри 34 победы и одна ничья.