Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 2. France. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Михаил Рагозин назвал фаворита в боксёрском бою Минеева и Исмаилова

Михаил Рагозин назвал фаворита в боксёрском бою Минеева и Исмаилова
Аудио-версия:
Комментарии

Боец RCC Михаил Рагозин поделился мнением о предстоящем боксёрском поединке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Их бой пройдёт 20 июля.

«Моё мнение: мне лично по-спортивному не интересно смотреть. Два громких имени выходят в ринг, будут смотреть трансляцию этого поединка. Вопрос в другом — насколько высокие у них гонорары и насколько это оправдано. Но если кто-то нашёлся, значит, это интересно.

С точки зрения спорта — они оба не чистые боксёры, но, по-моему, Владимир Минеев умеет боксировать. Думаю, что Минеев — фаворит в этом противостоянии — у него ударная база. Но кто в какой форме будет находиться — другой вопрос. У всех много дел, посторонних от спорта. Кто будет готов, тот и победит!» — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Назван формат, в котором состоится бой между Минеевым и Исмаиловым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android