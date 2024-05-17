Михаил Рагозин назвал фаворита в боксёрском бою Минеева и Исмаилова

Боец RCC Михаил Рагозин поделился мнением о предстоящем боксёрском поединке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Их бой пройдёт 20 июля.

«Моё мнение: мне лично по-спортивному не интересно смотреть. Два громких имени выходят в ринг, будут смотреть трансляцию этого поединка. Вопрос в другом — насколько высокие у них гонорары и насколько это оправдано. Но если кто-то нашёлся, значит, это интересно.

С точки зрения спорта — они оба не чистые боксёры, но, по-моему, Владимир Минеев умеет боксировать. Думаю, что Минеев — фаворит в этом противостоянии — у него ударная база. Но кто в какой форме будет находиться — другой вопрос. У всех много дел, посторонних от спорта. Кто будет готов, тот и победит!» — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.