Тайсон Фьюри не стал смотреть Александру Усику в лицо во время стердауна

Во время битвы взглядов после пресс-конференции перед турниром чемпион мира по боксу по версии WBC представитель Великобритании Тайсон Фьюри не стал смотреть в глаза украинскому боксёру и чемпиону мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александру Усику.

Фото: Кадр из трансляции

Их поединок станет главным на боксёрском турнире, который состоится в эту пятницу, 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.