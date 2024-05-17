Ислам Махачев объяснил, почему многие успешные бойцы родом из Дагестана

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу Дагестана. У Махачева поинтересовались, что делает Дагестан таким особенным.

«Первое и самое главное — это конкуренция внутри залов. Знаете, в Дагестане все залы для борьбы переполнены. В них тренируются больше сотни человек. Например, в нашем зале у нас есть секция самбо, секция ММА, секция борьбы для детей. И у нас не хватает мест для всех!

Каждый желает тренироваться. Мы толкаем друг друга, становимся лучше. Кроме того, у нас есть множество примеров успешных спортсменов, олимпийских чемпионов. Дети смотрят и тоже хотят стать чемпионами», — сказал Махачев на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

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