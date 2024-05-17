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Алексей Папин проведёт два боя за три недели, назван новый соперник

Алексей Папин проведёт два боя за три недели, назван новый соперник
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Российский боксёр Алексей Папин проведёт поединок с представителем Мексики Гарсией Монтесом. Спортсмены сразятся 12 июня в Ростове-на-Дону. Противостояние состоится в рамках 10-раундового боя в тяжёлом весе и будет главным событием спортивного мероприятия Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России, а также Федерации бокса Краснодарского края и Федерации бокса Ростовской области.

Напомним, последний бой Папин провёл в марте. Тогда в пятом раунде ударом по печени Алексей нокаутировал соотечественника Игоря Вильчицкого в бою за пояс Евразийского боксёрского парламента (EBP).

Монтес последний поединок провёл в июле прошлого года. Тогда он досрочно уступил Сергею Кузьмину.

Напомним, 24 мая Папин проведёт поединок с малавийцем Айзеком Чилембой. Бой состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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