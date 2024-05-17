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Турки Аль аш-Шейх назвал бои мечты, которые хотел бы организовать в Саудовской Аравии

Турки Аль аш-Шейх назвал бои мечты, которые хотел бы организовать в Саудовской Аравии
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Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, ответил на вопрос о бое мечты, который он хотел бы организовать.

«Моей мечтой, конечно, стали бы бои Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом, Дэвида Бенавидеса с Артуром Бетербиевым или Дмитрием Биволом. Ещё хотел бы организовать поединок Джервонты Дэвиса. Если он станет умнее. Чтобы соперником был Наоя Иноуэ. Это бои мечты, идея проведения которых мне нравится», — сказал Аль аш-Шейх на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, завтра, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри.

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