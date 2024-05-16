Том Аспиналл проведёт защиту временного титула на турнире UFC 304 в Манчестере

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл проведёт реванш против топового американского бойца Кёртиса Блэйдса на турнире UFC 304 в Манчестере. Их бой станет соглавным на турнире. Об этом сообщил в своих социальных сетях президент UFC Дана Уайт.

В июле 2022 года в Лондоне бойцы уже встречались в октагоне, однако тогда бой не продлился больше минут. В ходе поединка Аспиналл получил травму ноги, в результате чего рефери присудил американцу победу техническим нокаутом.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295, Том Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.

Кёртис Блэйдс, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 299, победил техническим нокаутом Жаилтона Алмейду.