Василевский: бой Фьюри и Усика — столкновение боксёров с очень сильной психологией

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Их бой пройдёт завтра, 18 мая.

«Не сказал бы, что у Фьюри бывают какие-то психологические проблемы, глядя со стороны. Он умеет вводить себя в состояние куража, когда выходит на ринг, и получает реальное удовольствие и кайф от процесса. Не думаю, что он как-то волнуется. Он чувствует себя комфортно и уверенно, и в самом поединке, на мой взгляд. То же самое можно и про Усика сказать. Он, может, ведёт себя более спокойно, но когда выходит в ринг, то включается на всю. В плане концентрации и реализации плана он выкладывается на все 200%. Тут будет столкновение боксёров, у которых очень сильная психология. К примеру, Джошуа — не такой сильный в этом плане. Он очень крутой боксёр, но он более схематичный и более стандартный. А эти оба нестандартные: могут перестраиваться, могут играть в бою, менять планы. Здесь, конечно, игра на очень высоком уровне», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта: