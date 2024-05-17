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«Такой же график был у Мейвезера». Джон Джонс раскрыл, во сколько ложится спать

«Такой же график был у Мейвезера». Джон Джонс раскрыл, во сколько ложится спать
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) Джон Джонс поделился подробностями относительно своего ежедневного графика.

«Обычно я засыпаю около трёх часов ночи. Не завтракаю до 12 часов дня. Тренируюсь днём, тренируюсь ночью. Таков у меня график. Насколько я помню, у Мейвезера был похожий график на протяжении всей его карьеры», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Джон Джонс проводил допинг-офицеров до машины:

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