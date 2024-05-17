Жорж Сен-Пьер показал физическую форму после четырёхдневного голодания

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан после четырёхдневного голодания.

«Четыре дня голодания и небольшая тренировка всегда помогут выглядеть лучше», — написан Сен-Пьер.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

В настоящий момент Сен-Пьеру 42 года. Первый бой в смешанных единоборствах канадский спортсмен провёл в январе 2002 года, когда победил представителя Сальвадора Ивана Менхивара. В общей сложности в активе Жоржа 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он добыл 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

Сен-Пьер и Томпсон разыграли конфликт Смита и Рока на «Оскаре»: