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Махачев ответил, считает ли свой путь в UFC легче, чем у Хабиба

Махачев ответил, считает ли свой путь в UFC легче, чем у Хабиба
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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, как относится к статусу наследника своего друга, бывшего чемпиона промоушена в том же весе Хабиба Нурмагомедова.

«Мне кажется, мой путь легче, чем у Хабиба. Ведь Хабиб показал мне путь. Мне же оставалось просто следовать по нему. Вот и всё. Делать то, что делал он. Сейчас Хабиб закончил со спортом, но до сих пор подталкивает нас», — сказал Махачев на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

Напомним, в последнем бою, который проходил в октябре прошлого года, Ислам сражался с представителем Австралии Александром Волкановски. Это был их реванш. Махачев одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

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