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«Уверен, что могу побить его». Робин Сафар высказался о поединке с Сергеем Ковалёвым

«Уверен, что могу побить его». Робин Сафар высказался о поединке с Сергеем Ковалёвым
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Шведский боксёр Робин Сафар (16-0, 12 KO) прокомментировал предстоящий бой с трёхкратным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) представителем России Сергеем Ковалёвым (35-4-1, 29 KO).

«Для меня большая честь биться с таким человеком. Я рад, что буду драться с Сергеем Ковалёвым. Но я собираюсь его побить. Я собираюсь сделать это на выходных. Я уверен, что могу победить Ковалёва», — сказал Робин Сафар на пресс-конференции.

Напомним, поединок между Сафаром и Ковалёвым состоится 18 мая. Бой пройдёт в андеркарде турнира, в главном событии которого украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

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