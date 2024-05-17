Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 2. France. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Василевский: было непонятно, как Фьюри мог получить сечку накануне такого большого боя

Василевский: было непонятно, как Фьюри мог получить сечку накануне такого большого боя
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о рассечении британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, которое он получил перед поединком с украинцем Александром Усиком. Изначально бой был запланирован на 17 февраля, однако затем его перенесли на 18 мая.

«История с травмой Фьюри была не столько мутной, сколько мне было непонятно, как можно получить такому боксёру сечку накануне такого важного и большого боя. Неужели он не соблюдал правила безопасности. Это было странно. Возможно, не было какой-то подоплёки там, чтобы перенести бой, возможно, была халатность, такое нельзя исключать», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта:

Материалы по теме
Взвешивание: Фьюри покажет лучшую форму в жизни, но всё равно будет тяжелее Усика. LIVE
Live
Взвешивание: Фьюри покажет лучшую форму в жизни, но всё равно будет тяжелее Усика. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android