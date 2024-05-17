Василевский: было непонятно, как Фьюри мог получить сечку накануне такого большого боя

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о рассечении британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, которое он получил перед поединком с украинцем Александром Усиком. Изначально бой был запланирован на 17 февраля, однако затем его перенесли на 18 мая.

«История с травмой Фьюри была не столько мутной, сколько мне было непонятно, как можно получить такому боксёру сечку накануне такого важного и большого боя. Неужели он не соблюдал правила безопасности. Это было странно. Возможно, не было какой-то подоплёки там, чтобы перенести бой, возможно, была халатность, такое нельзя исключать», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта: