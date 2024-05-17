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Сергей Ковалёв отреагировал на то, что отец Фьюри ударил головой члена команды Усика

Сергей Ковалёв отреагировал на то, что отец Фьюри ударил головой члена команды Усика
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Известный российский боксёр Сергей Ковалёв отреагировал на драку отца чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри с командой украинца Александра Усика. Напомним, Фьюри-старший накричал на команду украинца, которая скандировала ему имя своего бойца, а затем ударил головой одного из членов, после чего стороны пришлось разнимать во избежание драки. При этом отец Фьюри получил небольшое рассечение на лбу.

«Да, я видел удар Джона Фьюри. Он был не прав. Он не должен было это делать. Такой агрессии быть не должно. Это нехорошо», — сказал Ковалёв на канале Boxing News в YouTube.

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри станет главным на боксёрском турнире, который состоится в эту пятницу, 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика:

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