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«Буду биться, словно это мой последний бой». Боец АСА Дамковский — о поединке с Гордеевым

«Буду биться, словно это мой последний бой». Боец АСА Дамковский — о поединке с Гордеевым
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Боец АСА белорус Артём Дамковский (25-16) прокомментировал предстоящий бой против россиянина Павла Гордеева (20-4), который состоится в Москве 17 мая и станет главным событием турнира АСА 175. Поединок будет идти пять раундов.

«Завтра всё будет как в последний раз. А будут ли бои дальше — пока не будем говорить. Всё будет зависеть от здоровья. Завтра буду биться так, будто это мой последний бой. Я отдам всего себя, беречь себя не буду. Как я обычно и делаю», — приводит слова Дамковского пресс-служба АСА.

Артём Дамковский имеет в своём рекорде 26 побед и 16 поражений. В последнем поединке, который состоялся 22 сентября 2023 года на турнире ACA 163, он встретился с Лом-Али Нальгиевым. Бой завершился победой Артёма техническим нокаутом.

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