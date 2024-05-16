Александр Усик: давайте напишем историю

Чемпион мира по боксу по правилам WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал предстоящий поединок с обладателем чемпионского титула WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Я счастлив быть здесь. Я очень благодарен всем, благодаря кому этот бой состоится. Давайте напишем историю. Это будет моя домашняя работа. Смогу ли я показать, что будет в бою, прямо сейчас? Нет. Позже», — сказал Александр Усик на пресс-конференции.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.