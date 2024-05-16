«Я заберу все его пояса». Фьюри поделился настроем на бой с Усиком

Чемпион мира по боксу по версии WBC британец Тайсон Фьюри поделился настроем на предстоящий бой с украинцем Александром Усиком.

«Я хочу победить, хочу пройти это испытание, хочу устроить настоящее шоу. Я готов, готов к прекрасному бою. И я заберу все его пояса», — сказал Тайсон Фьюри на пресс-конференции.

Поединок между Усиком и Фьюри станет главным на боксёрском турнире, который состоится в эту пятницу, 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.