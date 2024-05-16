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В UFC официально анонсировали следующий бой Мухаммада Мокаева

В UFC официально анонсировали следующий бой Мухаммада Мокаева
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что топовый боец наилегчайшего веса UFC дагестанец Мухаммад Мокаев проведёт следующий бой против представителя Анголы Манела Капе на турнире UFC 304 в Манчестере. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Фото: UFC

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и идёт на серии из шести побед. В своём последнем бою на UFC Fight Night 238 он победил американца Алекса Переса. На данный момент в UFC у него серия из шести побед.

Манелу Капе 30 лет. Анголец, начав выступления в организации с двух поражений, идёт на серии из четырёх побед. В сентябре на турнире UFC 293, который состоялся в Австралии, он одолел бразильца Фелипе дос Сантоса.

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