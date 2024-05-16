В UFC официально анонсировали следующий бой Мухаммада Мокаева

Президент UFC Дана Уайт заявил, что топовый боец наилегчайшего веса UFC дагестанец Мухаммад Мокаев проведёт следующий бой против представителя Анголы Манела Капе на турнире UFC 304 в Манчестере. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Фото: UFC

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и идёт на серии из шести побед. В своём последнем бою на UFC Fight Night 238 он победил американца Алекса Переса. На данный момент в UFC у него серия из шести побед.

Манелу Капе 30 лет. Анголец, начав выступления в организации с двух поражений, идёт на серии из четырёх побед. В сентябре на турнире UFC 293, который состоялся в Австралии, он одолел бразильца Фелипе дос Сантоса.