Сергей Ковалёв: один бой за четыре года — для меня это слишком большой простой

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал своё возвращение на боксёрский ринг.

«Я счастлив быть здесь, счастлив быть частью этого шоу. Я рад, что выступаю в андеркарде такого шоу. Я возвращаюсь в бизнес. Один бой за четыре года – для меня это слишком большой простой», — сказал Сергей Ковалёв на пресс-конференции.

Напомним, Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) встретится с представителем Швеции Робином Сафаром (16-0, 12 KO) в субботу, 18 мая.

В главном поединке украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.