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Церемония взвешивания перед боем Усик — Фьюри состоится 17 мая 2024-го

Церемония взвешивания перед боем Усик — Фьюри состоится 17 мая 2024-го
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Уже завтра, 18 мая, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, в главном бою которого сразятся украинец Александр Усик и Тайсон Фьюри из Великобритании. В преддверии турнира пройдёт официальная церемония взвешивания, участие в которой примут оба спортсмена. Она состоится 17 мая и начнётся в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях с церемонии взвешивания в своей онлайн-трансляции.

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Усик является непобеждённым боксёром. В его активе 21 победа. В последнем бою он одолел Даниэля Дюбуа. В активе Фьюри 34 победы и одна ничья. В последнем поединке он победил Фрэнсиса Нганну.

Самые скандальные высказывания Тайсона Фьюри:

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