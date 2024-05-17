Церемония взвешивания перед боем Усик — Фьюри состоится 17 мая 2024-го

Уже завтра, 18 мая, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, в главном бою которого сразятся украинец Александр Усик и Тайсон Фьюри из Великобритании. В преддверии турнира пройдёт официальная церемония взвешивания, участие в которой примут оба спортсмена. Она состоится 17 мая и начнётся в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях с церемонии взвешивания в своей онлайн-трансляции.

Усик является непобеждённым боксёром. В его активе 21 победа. В последнем бою он одолел Даниэля Дюбуа. В активе Фьюри 34 победы и одна ничья. В последнем поединке он победил Фрэнсиса Нганну.

Самые скандальные высказывания Тайсона Фьюри: