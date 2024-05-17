Джон Джонс назвал предстоящий бой в тяжёлом весе UFC, который считает претендентским

Действующий чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) Джон Джонс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на анонс поединка между обладателем временного титула UFC в том же весе Томом Аспиналлом и Кёртисом Блэйдсом. Их бой состоится на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«Официально бой за звание претендента номер один. Не удивлюсь, если Кёртис победит. Если Сергей мог так легко прикоснуться к Тому, то уверен, что у Кёртиса тоже получится. Кёртис намного быстрее, чем о нём думают. У него хороший удар. Несколько своевременных ударов и преимущество в позиции сверху, и ночь для Тома может стать долгой. В любом случае я буду смотреть этот бой», — написал Джонс.

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую: