Ислам Махачев прояснил готовность провести бой с Конором Макгрегором

Чемпион промоушена UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев ответил на вопрос о возможности провести поединок с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Нужно быть глупым, чтобы сказать нет. Конечно, я буду драться с ним. Не хотелось бы, чтобы он выглядел плохо, однако все знают, что он сейчас не такой, как прежде. Когда у него был поединок с Хабибом, он был в хорошей форме. Но сейчас слишком много алкоголя, слишком много виски», — сказал Махачев на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

Макгрегор не участвовал в боях с лета 2021 года. Его следующим соперником будет американец Майкл Чендлер. Их бой запланирован на 29 июня 2024 года на турнире UFC 303.

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