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Пэдди Пимблетт проведёт следующий бой на турнире UFC 304 в Манчестере

Пэдди Пимблетт проведёт следующий бой на турнире UFC 304 в Манчестере
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Известный английский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт проведёт следующий поединок против ветерана ММА американца Бобби Грина на турнире UFC 304 в Манчестере. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Фото: UFC

Пэдди Пимблетту 29 лет. В его активе 21 победа и три поражения. В последнем поединке он встретился с экс-обладателем временного титула UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном на турнире UFC 296. Англичанин одержал победу единогласным решением судей. В UFC он идёт на серии из пяти побед.

Бобби Грин в последний раз выступил на турнире UFC 300. Его оппонентом был Джим Миллер, которого он победил единогласным решением судей. В его активе 32 победы, 15 поражений, одна ничья; один бой был признан несостоявшимся.

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