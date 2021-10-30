Российский судья оскандалился в UFC. Его отстранили прямо по ходу турнира

30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит самый крупный турнир года UFC 267. В соглавном бою сойдутся Пётр Ян и Кори Сэндхаген. Но, скорее всего, самым обсуждаемым поединком станет встреча между бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом и французом Бенуа Сент-Дени.

Главным героем боя должен был стать Сент-Дени за то, что выдержал столько ударов во втором раунде, но держался на ногах из последних сил. Но вместо этого в соцсетях обрушилась критика на судью, обслуживавшего поединок. Им оказался наш рефери Вячеслав Киселёв, имевший опыт работы на турнирах UFC в России.

Если первый раунд просто прошёл в бодром и некровопролитном режиме, то вторая пятиминутка повергла многих людей в ужас. На второй минуте раунда Залески потряс Сент-Дени летящим коленом и затем занёс многоударную серию, в результате которой француза повело. Это должно было быть началом конца для Бенуа, так как он практически не отбивался от атак Элизеу. В таком уничижительном режиме прошло больше половины второй трети боя. В одном из эпизодов бразилец даже развёл руками, намекая рефери, что пора останавливать избиение. Но стоит отдать должное Сент-Дени за то, что он держался на ногах из последнего.

Однако окровавленное с гематомами лицо француза говорило об ином. Да, к концу раунда бразилец вымахался, и француз немного воспрял от этого. Всё равно напрашивалась остановка боя, так как даже Даниэль Кормье в прямом эфире возмущался действиями не только секундантов Сент-Дени, выпустивших своего бойца на последний раунд, но и решением Киселёва продолжить поединок, а не спасти французского бойца от более тяжёлых последствий.

Да, третий раунд прошёл полную дистанцию, и победу одержал Элизеу Залески дос Сантос. Но главным героем, точнее, антигероем стал российский рефери Вячеслав Киселёв. Реакции в соцсетях не пришлось долго ждать, причём от самых медийных личностей из мира ММА.

Самым главным критиком стал Даниэль Кормье:



«Честно говоря, это худшая работа рефери, которую я видел в своей жизни. Тяжёлая работа, но это невозможно. Заставляет уважать таких судей, как Джейсон Херцог, Херб Дин и Джон Маккарти. Мне было ненавистно смотреть на этот бой. Надеюсь, что Бенуа прямо сейчас отправился в больницу».

Солидарен с мнением DC легендарный рефери Джон Маккарти:

«Святые угодники, Марк Годдард и Марк Ратнер, я только что наблюдал за худшей работой судьи на событиях UFC в истории. Пожалуйста, не позволяйте ему работать на других боях. Никогда».

Комментарии в «Инстаграме» под постом анонса победителя схватки были не менее радикальными:



«Плохой судья».

«Увольте этого судью».

«Давайте уберём этого рефери».

Этими отзывами ситуация не ограничилась, и буквально через одну схватку поступила новость о том, что Вячеслав Киселёв был отстранён от работы в последующих боях текущего турнира.