Ванзант утешит. Муж главной красотки ММА проиграл чемпионский бой за 1,5 минуты. Видео

В ночь с 25 на 26 февраля в Дублине прошёл турнир Bellator 275, в котором главным событием был бой между чемпионом в среднем весе Гегардом Мусаси и Остином Вандерфордом. Легендарному Ловцу снов сейчас нет равных в дивизионе, так как он берёт своё на классе. В 2019 году Гегард смог справиться с не менее легендарным, чем он сам, Лиото Мачидой. В 2020-м голландец армянского происхождения не дал ни единого шанса экс-чемпиону Bellator в полусреднем весе Дугласу Лиме. А в своём последнем бою Мусаси разбил Джона Салтера в одну калитку.

Остина Вандерфорда невысоко котировали на бумаге, хотя он шёл с безупречными 11-0. Хотя он известен тем, что является мужем главной красотки ММА Пейдж Ванзант. Из 11 побед пять из них были одержаны в Bellator, включая встречу с россиянином Грачиком Бозиняном.

Около половины от всех триумфов Остин одержал решением судей. Но он никогда не дрался пять раундов, поэтому было непонятно, чего ожидать от дерзкого претендента. Ранее Вандерфорд заявлял, что спарринговал с более жёсткими бойцами, чем Мусаси. Жаль, что он не смог доказать свою конкурентоспособность.

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С первых секунд бойцы начали рубиться в стойке. Базовый боксёр Вандерфорд пытался перебить чемпиона, но Мусаси был как минимум не хуже. В эпизодах с разменами ударов ни у кого не было явного преимущества. Но после одного из таких разменов Остина покачнуло и показалось, что конец близок.

Следом Джентльмен попытался сделать проход в ноги, но Гегард не подпустил к себе и начал разбивать лежащего соперника. Удары чемпиона были настолько мощными, что американец закрылся в глухую защиту, никак при этом не отбиваясь. Поэтому рефери остановил это одностороннее избиение. Таким оказалось первое поражение в карьере мужа Пейдж Ванзант.

Гегард Мусаси защитил пояс чемпиона в среднем весе во второй раз подряд и затратил на это 1 минуту и 25 секунд. Это самая быстрая защита пояса в карьере Ловца снов, хотя ему 36 лет. Однако на горизонте равных Мусаси бойцов пока нет. Может быть, Скотту Кокеру стоит дать шанс Анатолию Токову? Он, как и Гегард, выигрывал у Александра Шлеменко. А сейчас россиянин располагается на высоком пятом месте и имеет свыше 30 боёв. Никто в этом дивизионе не может похвастать таким опытом, за исключением Мусаси.