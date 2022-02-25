Вова не заржавел! Токов-младший разбил итальянца жёсткими апперкотами. Видео

Турнир Bellator 275 изначально вызывал интерес сразу по нескольким причинам. В частности, многих заинтриговало возвращение в октагон Владимира Токова — младшего брата знаменитого Анатолия Токова, Талантливый спортсмен, известный под уменьшительным прозвищем Вова, не дрался больше полутора лет: последний бой он провёл в августе 2020 года, проиграв Кристоферу Гонсалесу раздельным решением судей. После первого поражения в карьере Токова началась длительная пауза.

Но теперь Владимир вернулся в октагон! 25-летнему россиянину с рекордом 6-1 достался в соперники итальянец Даниэле Скатицци, имеющий солидный бойцовский бэкграунд. К тому же Даниэле перед схваткой с Токовым одержал две уверенных победы — его текущая форма внушала уважение. Учитывая расклады, за Владимира было чуть страшновато, ведь за время простоя боец наверняка немного «заржавел». Впрочем, всё должен был показать сам поединок.

Спортсмены начали с активной работы на ногах: вскоре Токов спокойно перевёл итальянца в партер классической подножкой. Россиянин в целом очень уверенно действовал как на канвасе, так и в клинче. На третьей минуте бойцы вернулись в стойку, где Владимир тоже выглядел весьма неплохо. Ближе к концовке раунда уже Скатицци удачно отработал и пытался забрать спину, но Токов сумел выбраться из опасного положения. Пятиминутка получилась достаточно близкой.

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Второй раунд начался с жёстких обоюдоострых атак в стойке. Инициатива переходила из рук в руки, но Токов был заметно быстрее: особенно удачными получались силовые апперкоты. Вскоре Скатицци начал быстро подсаживаться физически, его удары летели всё медленнее и медленнее. Вдобавок с каждой минутой итальянец принимал всё больший урон, а сам практически не попадал в цель — перерыв пришёлся для Даниэле как нельзя кстати.

Впрочем, минута отдыха не помогла: уже на первых секундах третьего раунда итальянец пропустил мощный удар и рухнул. Токов рванул на добивание, однако цели не добился. Следом бойцы снова оказались в стойке, что устраивало россиянина, легко переигрывавшего оппонента на руках. Владимир спокойно отработал до гонга, слушая подсказки Фёдора Емельяненко — тот управлял подопечным так, словно в его руках был джойстик. Судьи не разочаровали — единогласная победа Токова!