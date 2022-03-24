«Отец умер. Многое изменилось». Байсангуров – о постковидном боксе и лучших боях UFC

Экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF Хусейн Байсангуров накануне своего боя с Мануком Диланяном дал оценку постпандемийной индустрии бокса, рассказал о взаимоотношениях с братьями и о том, как вернулся в ринг после смерти отца.
— Ровно год прошел после смерти вашего отца. Что изменилось в вашей жизни?
— Много чего изменилось в нашем деле и в нашей жизни. Он был опорой, двигателем, тем человеком, который учил нас быть порядочными людьми, а потом уже достойными спортсменами.
— Где и с кем вы готовились к бою с Диланяном?
— В Москве, в Центре прогресса бокса с тренером Али Пидуриевым. Его Умар Саламов мне посоветовал. Заочно были с ним знакомы, знал, что тренерской деятельностью занимается и есть у него боксеры. Али работал с такими чемпионами мира, как Султан Ибрагимов и Хабиб Аллахвердиев. В общем, имеет большой опыт, и я не жалею, меня всё устраивает.
— Как оцениваете свою функциональную выносливость в этой весовой категории?
— Функциональная выносливость — одно из основных наших направлений. Что в первом, что в 12-м раунде нас должно хватать на хороший яркий бой, потому что мы планируем показывать красивый и зрелищный бокс. Поэтому, надеюсь, что моя функциональная выносливость будет на уровне.
— Ваше хобби — стрельба из лука — как-то помогло в боксе?
— Больше развлечением для меня было. Понравилось, увлекся. Не знаю, насколько это в боксе поможет.
— Давно не тренировались вместе с Хасаном Байсангуровым и чем сейчас занимается старший брат Заурбек?
— Мы с Хасаном постоянно вместе тренируемся. Я приехал в Россию готовиться к этому бою, потому что поединок в Москве будет. Хасан в Америке в Калифорнии в зале Верджила Хантера — классного тренера, подготовившего Андре Уорда. Заурбек же в Грозном живет, он давно со спортом завязал. Он настолько выложился, когда выступал, настолько на тренировках не жалел себя, что сейчас полностью отдыхает от спорта и не скучает по нему.
— Чем занимаетесь, помимо спорта, с кем из боксеров или ММА-бойцов поддерживаете отношения?
— Помимо спорта, люблю по возможности путешествовать, менять места — своего рода морально-психологическая разгрузка. Со многими на связи — и с бойцами ММА, и с боксерами, которые выступают на разных мировых уровнях. Есть чемпионы мира и претенденты на чемпионские пояса UFC, ACA, AMC FN. Мы в первую очередь общаемся не потому, что они выступают в каких-то видах, а потому что имеем единые взгляды. Даже когда ММА не были так популярны, был знаком со многими крутыми бойцами, которые и по сей день остаются звёздами. Человеческие качества важны для меня в первую очередь.
— Как изменился мировой и российский бокс после пандемии?
— Мировой бокс и российский бокс, конечно, изменились. Во время пандемии бокс пострадал: в мире начали делать акцент на популярных блогеров, смешивать с боксерами бойцов ММА. То, что людям нравится, то, на чём можно заработать, на этом и начали делать акцент. Раньше претендент обязательно дрался с чемпионом. Если не дерётся чемпион, то оставляет пояс. Сейчас такое нереально встретить. Если популярный чемпион и непопулярный претендент, то боя между ними никогда не будет, так как ни промоутеру, ни телевидению это не интересно. Точнее, чемпиону это не интересно, а не претенденту.
— Какие бои больше всего запомнились за последний год?
— Я смотрел бой Александра Усика с Энтони Джошуа в Лондоне, очень понравилось. Понравилось выступление Хамзата Чимаева, когда он в первом раунде финишировал топового китайского бойца. Бой Ислама Махачева запомнился. Грамотный подход, интересно смотреть его бои. Есть кого ещё выделить, но сейчас вспомнились вот эти бои.
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