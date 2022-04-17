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ММА Series 50: Яков Екимов нокаутировал египтянина Махмуда Мандо в первом раунде, видео

Отправил в нокаут первым же ударом. Чемпион недолго церемонился с египтянином. Видео
Денис Дорофеев
ММА Series 50:
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Яков Екимов дал Махмуду Мандо минуту, чтобы порезвиться. А потом отправил его «спать».

16 апреля в Москве прошёл турнир ММА Series 50, который возглавил поединок между чемпионом в легчайшем весе, россиянином Яковым Екимовым и египтянином Махмудом Мандо. Екимову 34 года, и его рекорд безупречный — 12-0. Статистика Мандо более скромная — 7-2. Однако он на 10 лет моложе россиянина, что могло сделать Махмуда теневым фаворитом. Примечательный факт: ни один из боёв молодого египтянина не проходил полную дистанцию. Потому, несмотря на весовую категорию, ожидания о досрочном завершении поединка были не беспочвенны.

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Бой начался в высоком темпе. Бойцы сразу же попытались перевести друг друга в партер, но их возня у сетки закончилась успешным броском Екимова. Мандо сразу же встал на ноги. И они продолжили выяснение отношений в стойке, где увереннее себя чувствовал гость из Египта. Он постоянно напрягал чемпиона своими одиночными ударами, которые зачастую достигали цели. А Екимов практически не отвечал и выжидал подходящего момента.

Долго ждать его не пришлось. В начале второй минуты Яков выбросил правый хук. В ответ Махмуд закрылся в глухую защиту. И следом Екимов пробил потерявшего бдительность Мандо коленом в голову. Египтянин повалился на сетку и не смог прийти в себя. Таким образом, Яков Екимов оформил победу нокаутом своим первым попаданием. Всё-таки не зря он носит звание чемпиона ММА Series. Такому хладнокровию стоит позавидовать. А вояж египетского бойца в Россию закончился ничем. Похоже, мы его больше не увидим на российских турнирах.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА •••

Заглавное фото: mma-series.com

Источник: «Чемпионат»

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