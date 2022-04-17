Отправил в нокаут первым же ударом. Чемпион недолго церемонился с египтянином. Видео

16 апреля в Москве прошёл турнир ММА Series 50, который возглавил поединок между чемпионом в легчайшем весе, россиянином Яковым Екимовым и египтянином Махмудом Мандо. Екимову 34 года, и его рекорд безупречный — 12-0. Статистика Мандо более скромная — 7-2. Однако он на 10 лет моложе россиянина, что могло сделать Махмуда теневым фаворитом. Примечательный факт: ни один из боёв молодого египтянина не проходил полную дистанцию. Потому, несмотря на весовую категорию, ожидания о досрочном завершении поединка были не беспочвенны.
Трансляции PFL и Brave CF доступны эксклюзивно в Okko.
Бой начался в высоком темпе. Бойцы сразу же попытались перевести друг друга в партер, но их возня у сетки закончилась успешным броском Екимова. Мандо сразу же встал на ноги. И они продолжили выяснение отношений в стойке, где увереннее себя чувствовал гость из Египта. Он постоянно напрягал чемпиона своими одиночными ударами, которые зачастую достигали цели. А Екимов практически не отвечал и выжидал подходящего момента.
Долго ждать его не пришлось. В начале второй минуты Яков выбросил правый хук. В ответ Махмуд закрылся в глухую защиту. И следом Екимов пробил потерявшего бдительность Мандо коленом в голову. Египтянин повалился на сетку и не смог прийти в себя. Таким образом, Яков Екимов оформил победу нокаутом своим первым попаданием. Всё-таки не зря он носит звание чемпиона ММА Series. Такому хладнокровию стоит позавидовать. А вояж египетского бойца в Россию закончился ничем. Похоже, мы его больше не увидим на российских турнирах.
- 17 апреля 2022
-
15:53
-
14:26
-
13:38
-
12:59
-
12:21
-
11:20
-
10:41
-
10:22
-
09:47
-
09:14
-
08:37
-
08:24
-
08:09
-
07:50
-
07:36
-
07:09
-
06:56
-
06:49
-
06:18
-
01:11
- 16 апреля 2022
-
23:56
-
22:56
-
21:42
-
21:41
-
19:53
-
18:05
-
17:30
-
16:45
-
16:11
-
15:38
-
15:12
-
14:32
-
14:23
-
13:55
-
13:12