Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Украинский чемпион Беринчик прокомментировал историческую победу Усика

Украинский чемпион Беринчик прокомментировал историческую победу Усика
Аудио-версия:
Комментарии

Новый обладатель титула WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) украинец Денис Беринчик прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Это мой друг. Здорово. Великолепный бокс. И великий вечер для всей Украины, потому что у нас есть абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и чемпион в лёгком. Потрясающе», — сказал Беринчик после своего выступления.

Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира. В супертяжёлом весе выступает с 2019 года и имеет на своём счету шесть побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
«Это подвело его». Костя Цзю объяснил поражение Фьюри в бою с Усиком
Материалы по теме
Что пошло не так? Тотальный разбор боя Усик — Фьюри с прославленным тренером
Эксклюзив
Что пошло не так? Тотальный разбор боя Усик — Фьюри с прославленным тренером

Бой Фьюри – Усик: история конфликта:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android