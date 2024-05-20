Тимоти Брэдли назвал переломный момент в бою Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли прокомментировал результат поединка в супертяжёлом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Что-то произошло в восьмом раунде. Фьюри поймали ударом в нос, и его это побеспокоило. Я не знаю, что это было. Может, ему сломали нос, но вот где всё изменилось.

Отличные коррективы от команды Усика, поскольку он начал реагировать на апперкот, Фьюри пробивал джеб и заманивал его. Он наносил джеб, Усик пытался контратаковать, и Фьюри ловил его.

Усик приблизился, высоко поднял руки и начал отвечать. Когда Фьюри бил, он оказывался достаточно близко для того, чтобы ответить. Он сделал это в девятом раунде», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Sean Zittel.

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