Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира

Украинский боксёр Александр Усик лишится пояса Международной боксерской федерации (IBF), а с ним и звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в ближайшие две недели. Украинец не сможет защитить пояс IBF, за который теперь поспорят Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа 1 июня. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Майкл Бенсон. То же самое сообщило издание Daily Mail. Усик, как ожидается, будет готовиться к реваншу с Тайсоном Фьюри.

Как рассказал Бенсон, ожидается, что Энтони Джошуа бросит вызов победителю боя Хргович – Дюбуа и проведёт титульный поединок.

Напомним, Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе после победы в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Усик танцем отпраздновал победу украинского боксёра Беринчика: