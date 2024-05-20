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Саид Нурмагомедов снялся с боя на турнире UFC в Саудовской Аравии

Саид Нурмагомедов снялся с боя на турнире UFC в Саудовской Аравии
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Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Саид Нурмагомедов снялся с поединка против американца Монтела Джексона, который должен был состояться 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает в социальных сетях инсайдер Нолан Кинг.

Новым соперником Джексона станет непобеждённый 26-летний британский проспект Фарид Башарат (12-0). Боец дебютировал в UFC в 2023 году, до этого одержав победу в Претендентской серии Даны Уайта, на его счету три победы и ни одного поражения.

Монтелу Джексону 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2015 году и в августе 2018-го впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и два поражения.

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