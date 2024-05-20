Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Папин: у меня огромное желание стать чемпионом мира

Папин: у меня огромное желание стать чемпионом мира
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин (16-1, 15 KO), готовящийся в конце мая провести поединок с малавийцем Айзеком Чилембой (27-9-3, 11 KO), рассказал о карьерных планах.

«У меня огромное желание стать чемпионом мира. На кону боя с Чилембой будет стоять пояс WBA Asia. Впервые на территории России будет разыгран титул после санкций. Думаю, в будущем мы сможем побороться за пояс чемпиона мира. Да, у меня планируется два боя за три недели.

Изначально мы договорились на 24 мая, а затем поступило предложение на 12 июня. Как я уже сказал промоутерам и организаторам турнира в Ростове-на-Дону, если бой в Балашихе пройдёт без травм и рассечений, я с удовольствием выступлю 12 июня. Я люблю боксировать, получаю от этого удовольствие.

Только после боя мы сможем сказать, остался ли он тем же Айзеком Чилембой или он уже не тот. Но те, кто маленько подглядывали за его лагерем, говорят, что он в хорошей форме. И про себя могу сказать, что нахожусь в хороших кондициях», — сказал Папин на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android