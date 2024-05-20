Папин: у меня огромное желание стать чемпионом мира

Российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин (16-1, 15 KO), готовящийся в конце мая провести поединок с малавийцем Айзеком Чилембой (27-9-3, 11 KO), рассказал о карьерных планах.

«У меня огромное желание стать чемпионом мира. На кону боя с Чилембой будет стоять пояс WBA Asia. Впервые на территории России будет разыгран титул после санкций. Думаю, в будущем мы сможем побороться за пояс чемпиона мира. Да, у меня планируется два боя за три недели.

Изначально мы договорились на 24 мая, а затем поступило предложение на 12 июня. Как я уже сказал промоутерам и организаторам турнира в Ростове-на-Дону, если бой в Балашихе пройдёт без травм и рассечений, я с удовольствием выступлю 12 июня. Я люблю боксировать, получаю от этого удовольствие.

Только после боя мы сможем сказать, остался ли он тем же Айзеком Чилембой или он уже не тот. Но те, кто маленько подглядывали за его лагерем, говорят, что он в хорошей форме. И про себя могу сказать, что нахожусь в хороших кондициях», — сказал Папин на пресс-конференции.