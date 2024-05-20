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Джо Роган прокомментировал исход боя Усик — Фьюри

Джо Роган прокомментировал исход боя Усик — Фьюри
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал результат боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, состоявшегося вчера, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Вот это бой! Поздравляю Усика с победой в бою за звание абсолютного чемпиона мира. И огромный респект Тайсону за то, что он не просто выжил в девятом раунде, но и вернулся сильнее!» – написал в соцсетях Роган.

Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира. В супертяжёлом весе выступает с 2019 года и имеет на своём счету шесть побед и ни одного поражения.

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