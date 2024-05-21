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Фроч: Усик должен завершить карьеру

Фроч: Усик должен завершить карьеру
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал победу Александра Усика в титульном бою с Тайсоном Фьюри.

«Усику нечего доказывать. Он дважды победил Джошуа, а теперь победил Фьюри. Для меня он великий боец поколения. По моему мнению, Усик должен завершить карьеру. Он сделал всё, что должен был сделать, у него достаточно денег и он прошёл бокс. Когда я завершил карьеру, мне было почти 37. Усик в том возрасте, когда я знаю, что ты чувствуешь в тренировочном лагере и что ты чувствуешь в седьмом и восьмом раундах», — приводит слова Фроча talkSPORT.

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

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