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Эвандер Холифилд оценил выступление Усика и Фьюри в бою за абсолютное чемпионство

Эвандер Холифилд оценил выступление Усика и Фьюри в бою за абсолютное чемпионство
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Эвандер Холифилд прокомментировал результат поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, состоявшегося 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Очень интересный бой. Оба показали то, чего я ещё не видел. Я впервые увидел Тайсона Фьюри таким потрясённым. И он показал, что способен драться на ближней дистанции. Я впервые увидел, как потрясли Усика, но он также смог восстановиться.

Оба бойца отдали все силы. Все довольны тем, как дрались эти парни. Никто не удерживал соперника. Чистый бой», — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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