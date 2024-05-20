Жена Тайсона Фьюри трогательно обратилась к супругу после его поражения в бою с Усиком

Пэрис Фьюри, жена Тайсона Фьюри, опубликовала пост после поражения британского боксёра в титульном бою с Александром Усиком.

«19 и 20 лет нам было, когда поженились. Люблю его больше, чем когда-либо. Он лучший мужчина в моих глазах. Никогда больше не оставлю тебя во время боя. Я хотела быть там, даже несмотря на то, что не могла. Иметь и беречь с этого дня, в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, любить и лелеять, пока смерть не разлучит нас, согласно святому закону Божьему», — написала жена Фьюри в социальной сети.

Напомним, бой продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Фьюри потерпел первое поражение в карьере и лишился чемпионского пояса по версии WBC.

Ранее на счету Фьюри было 35 боёв, в которых он одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья.

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