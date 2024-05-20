Хабиб присоединился к тренировочному лагерю Махачева перед боем с Порье на UFC 302

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото. Хабиб присоединился к тренировочному лагерю своего товарища, действующего чемпиона лиги в лёгком дивизионе Ислама Махачева.

«Только что приземлился. 14 дней до боя Ислама Махачева», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

В настоящий момент Махачев готовится к поединку с представителем США Дастином Порье. Спортсмены сразятся в главном бою турнира UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке, США.

В общей сложности на счету Махачева в смешанных единоборствах 25 побед и одно поражение. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

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