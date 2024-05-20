«Чего ждём?» Дю Плесси заявил, что договорился о следующем бое в UFC

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси сообщил, что согласовал условия своего следующего поединка.

«Я одобрил соперника и место поединка, так чего мы ждём?» — написал дю Плесси в соцсети X (ранее Twitter).

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в июле 2020-го впервые подрался в UFC.

В январе на турнире UFC 297 дю Плесси завоевал чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. Всего на его счету в смешанных единоборствах 20 побед и два поражения.

Напомним, за звание претендента на титул 22 июня поборются Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер.