Теофимо Лопес проведёт защиту титула 30 июня

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (20-1, 13 KO), в настоящий момент удерживающий титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,3 кг), проведёт защиту против канадца Стива Клаггетта (38-7-2, 28 KO).

Поединок состоится 30 июня в Майами-Бич (США) и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.

Теофимо Лопесу 26 лет. Американец является бывшим объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Лопес победил единогласным решением соотечественника Джэмейна Ортиса.

Стиву Клаггетту 34 года. Канадец выступает на профессиональном ринге с 2008 года и подавляющее большинство поединков провёл на родине. Для него это первый чемпионский бой в карьере.