Бивол прилетел в Саудовскую Аравию на бой с Зинадом

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (Россия) прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где 1 июня проведёт поединок с Маликом Зинадом из Ливии. Соответствующим видео у себя в социальных сетях поделился Турки Аль аш-Шейх – председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии.

Бивол прилетел в Саудовскую Аравию на бой с Зинадом:

Напомним, изначально Бивол должен был встретиться с соотечественником Артуром Бетербиевым – обладателем чемпионских поясов WBC, WBO и IBF. Однако Бетербиев получил травму, из-за чего их бой пришлось отложить. У Артура был диагностирован разрыв мениска – спортсмен выбыл из строя ориентировочно до сентября.

В общей сложности на счету Бивола 22 победы в 22 боях. В активе Зинада также 22 победы в 22 поединках.