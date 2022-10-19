«Шоу уродов и отмывание денег». Дана создал лигу пощёчин — Америка не оценила

Почему Дана Уайт настолько великолепен в качестве менеджера? Потому что активно следит за трендами, не почивая на лаврах невероятного успеха UFC. Сейчас Дана увлёкся соревнованиями по пощёчинам, которые, кстати, отлично знакомы российским болельщикам. Глава UFС организовал «Лигу по пощёчинам Даны Уайта» и буквально вчера новый промоушен получил одобрение Атлетической комиссии Невады. Первый турнир состоится уже в конце 2022 года — в Лас-Вегасе. Но далеко не все рады начинанию Уайта.

Дело в том, что Дана здесь далеко не первопроходец — подобные шоу уже успели даже немного надоесть зрителям во многих странах. Например, в России. Несколько лет назад Кирилл Сарычев подсмотрел соревнования по пощёчинам в Мексике, после чего на пару со знаменитым Амираном Сардаровым создал шоу «Каменные лица». Главным героем которого стал Василий Камоцкий с забавным прозвищем Пельмень и весом под 180 килограммов. Но сейчас пощёчины почти потеряли зрительский интерес.

Теперь подобным зрелищем должны будут наслаждаться американские зрители. Неизвестно, станет ли «Лига по пощёчинам Даны Уайта» популярной, но глава UFC наверняка знает, что делает. Американский промоушен имеет все шансы развить идеи, которые использовались на подобных турнирах в других странах. К тому же большие связи Уайта позволят привлечь к соревнованиям звёздные лица, которые, в свою очередь, привлекут тысячи новых болельщиков.

Но многие поклонники «настоящего спорта» в США оказались разочарованы тем, что Атлетическая комиссия на полном серьёзе одобряет подобные нелепые турниры. Дану Уайта в последние годы вообще часто обвиняют в постепенном переходе под знамёна «фриковых соревнований». Да и сам президент UFC не отрицает, что его привлекают многие элементы из того же реслинга. Здесь есть и негативная сторона — вы только почитайте, что пишут про Уайта журналисты из США! Впрочем, ему наплевать. Он будет и дальше делать своё дело.



Люк Томас: «Если в боксе ваша главная задача — бить и уворачиваться от ударов, то пощёчины — это вообще не спорт. Там получения удара невозможно избежать. С точки зрения атлетической комиссии это бессовестно».



Саймон Самано: «Дана Уайт может считать, что формализация делает пощёчины спортом, но там нет ничего спортивного. Это шоу уродов и отмывание денег. С тем же успехом можно бить друг друга между ног».



Саймон Хед: «ММА — вид спорта, где ты проигрываешь, если не можешь защищать себя. Пощёчины — вид «спорта», где тебе запрещено защищаться правилами».