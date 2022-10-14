Такого контракта нет даже у Конора. Зачем UFC крошка Хасбик из дагестанского села?

Грядущий UFC 280 будет интересен не только благодаря шикарному карду и двум чемпионским боям. На турнире в Абу-Даби должен впервые выступить в качестве сотрудника UFC знаменитый блогер Хасбик, в миру — Хасбулла Магомедов. Информация о том, что крошечный парнишка заключил контракт с промоушеном, оказалась правдивой. Дане Уайту настолько полюбился дагестанский весельчак, что он подписал его сразу на пять лет! Таких длительных контрактов UFC не подписывал ни с кем.

«Слухи по поводу UFC – это правда, я официально подписал контракт, детали будут разглашены в конце года. Спасибо UFC и Дане Уайту за предоставленную возможность, я постараюсь оправдать ваше доверие. Спасибо брату Хабибу за то, что открыл нам всем путь. Спасибо Сурхаю за помощь с контрактом. Спасибо брату Курбану и Джастину», — написал Хасбик.

Понятно, что в продвижении Магомедову помогли влиятельные друзья и особенно Хабиб, которого блогер поблагодарил отдельно. Но подписание Хасбика всё равно выглядит экстраординарным: ранее в UFC не баловались подписанием контрактов с блогерами и звёздами медиа. Это всегда считалось привилегией реслинга, где стремятся приглашать узнаваемых персонажей, чтобы потом придумать с ними что-нибудь невообразимое. А зачем такое в UFC, как они вообще планируют использовать Хасбика?

Самая банальная идея — применение Магомедова в качестве спортсмена. Уайт давно говорил, что хочет устроить поединок «нестандартных людей», а для Хасбика уже есть подходящий соперник. Дагестанец давно конфликтует с блогером Абдурозиком, с которым они даже дрались в подтрибунном помещении одного из турниров UFC. Такой бой точно соберёт десятки, а то и сотни миллионов просмотров. Нет никаких сомнений, что Уайт рассматривает такую возможность. Но это дело далёкого будущего.

Хасбик Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Кстати, сам Хасбулла утверждает, что будет просто смотреть турниры: «Ну что там, хейтеры, мы делаем, а вы наблюдайте. Братья и сёстры, кто тут харам, туда-сюда и т. д. пишет, я ничего тут не рекламирую про UFC и не дерусь. Я просто подписал контракт с UFC. Типа буду смотреть бои и всё, там никто не собирается что-то харамное рекламировать и драться с кем-то, я просто иду смотреть бои вживую в UFC, и всё. Не надо тут всякую чушь писать, пожалуйста», — написал Хасбик в своих социальных сетях.



Видимо, пока Дана будет использовать Хасбика просто как медиазвезду. Возможно, дагестанский парень будет брать интервью у спортсменов в октагоне, хотя для этого ему понадобится переводчик. Скорее всего, будут и другие «активности»: не зря же UFC подписывали с Хасбуллой настолько длительный контракт! Но пугает другое: главный промоушен мира действительно превращается в реслинг со всеми его недостатками? Подписание Хасбика может стать очередным этапом превращения.